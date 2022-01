Carabao Cup 2021 2022 | Chelsea batte 2-0 Tottenham | tra una settimana il ritorno

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildomina nel primo tempo e tanto basta perre ilnell’andata della semifinali dellaCup, la Coppa di Lega inglese. 2-0 il risultato finale, che costringe la formazione di Conte a tentare l’impresaprossima. Gli uomini di Tuchel passano subito in vantaggio al 5?: il passaggio di Tanganga per Royal è corto, interviene Alonso che poi serve in profondità Havertz, abile are Lloris. Al 34? arriva il raddoppio: punizione di Ziyech defilato sulla trequarti, Tanganga prova a liberare di testa ma centra Ben Davies, con la palla che si insacca alle spalle di Lloris. Un autogol beffardo che però premia la supremazia dei Blues nella prima frazione. Nella ripresa la partita è un po’ più equilibrata, ma il ...

