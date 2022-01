Capitol Hill, il processo: lo sciamano, i suprematisti e la war room in hotel con gli uomini di Trump (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con quel suo abbigliamento da scalcinato guerriero vichingo, Jacob Anthony Angeli Chansley aveva colpito l?immaginario collettivo. C?era chi l?aveva trovato simpatico e chi lo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con quel suo abbigliamento da scalcinato guerriero vichingo, Jacob Anthony Angeli Chansley aveva colpito l?immaginario collettivo. C?era chi l?aveva trovato simpatico e chi lo...

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE ASSALTO A CAPITOL HILL| E' sempre sfida tra Trump e Biden. Sarà ancora duello a distanza tra i Repubblican… - Agenzia_Ansa : Un anno dopo l'attacco a Capitol Hill, Donald Trump torna a parlare di 'voto rubato' per l'elezione di Joe Biden a… - Gazzettino : Capitol Hill, il processo: lo sciamano, i suprematisti e la 'war room' in hotel con gli uomini di Trump - remocontro_it : La marcia ininterrotta della destra golpista americana da Capitol Hill. Non solo Trumptruppen da fumetto, tentato g… - QPeriscopica : RT @marioricciard18: Un anno dopo l’attacco a Capitol Hill, ripropongo queste riflessioni scritte 'a caldo'. Non credo che la situazione si… -