Caos misure | stallo sul Super green pass per il lavoro | ora il governo valuta l’obbligo vaccinale per gli over 60 Gli altri nodi in vista del Cdm

Obbligo vaccinale per tutti i soggetti fragili, probabilmente fissando la soglia dai 60 anni in su. Nuove regole sulla scuola, che però sono tutte da definire. Una circolare sullo smart working, ma senza tornare al telelavoro per tutta la Pubblica amministrazione. E ancora: un'altra possibile stretta sullo sport. Il governo cambia un'altra volta le carte in tavolo e nel giorno in cui dovrebbe essere convocato il primo Consiglio dei ministri del 2022 (il condizionale è d'obbligo), non ci sono più certezze sulle misure che Mario Draghi e il suo esecutivo si apprestano a varare. Doveva essere quasi pronto il decreto che avrebbe introdotto l'imposizione del Super green pass a tutti i lavoratori, ma il premier non è ancora riuscito a trovare una mediazione

Ultime Notizie dalla rete : Caos misure Vaccino obbligatorio per over 60 e alcuni lavoratori: così si rischia il caos L'Italia così rischia di sprofondare in una sorta di caos normativo pieno di contraddizioni , con la beffa che tutte le misure prese nelle scorse settimane si stanno rivelando inefficaci nell'...

#BarVxL: Abbiamo perso tutti! Se si genera il caos, come fatto da troppi scienziati in questa emergenza, per smaltirlo non è ... Il certificato verde e il super greenpass? Se dicessi che sono d'accordo con tali misure mi porrei in ...

Caos misure: stallo sul Super green pass per il lavoro, ora il governo valuta l’obbligo vaccinale per… Il Fatto Quotidiano Vaccino obbligatorio per over 60 e alcuni lavoratori: così si rischia il caos Il Governo starebbe delineando le misure da inserire nel nuovo decreto: più smart working, vaccino obbligatorio per gli over 60 ed estensione del super green pass solo per alcune categorie di lavorato ...

Caos totale sui gonfiabili E i privati non pagano Prima della determina finita nella bufera e che Ricci ha ordinato di ritirare, il Comune aveva intimato alla Sunset di onorare il debito entro 15 giorni ...

