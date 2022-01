Caos Manchester United | “11 calciatori hanno chiesto la cessione”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ una situazione sempre più delicata in casa. L’arrivo in panchina di Rangnick ha portato qualche risultato un più, il gioco continua però a deludere. Nell’ultima partita è arrivata una pesante sconfitta contro il Wolves, la gara si è conclusa sul risultato di 0-1. La qualificazione in Europa è a rischio, sarebbe un fallimento per uno dei club più importanti in Inghilterra. In più si è registrato il malumore dello spogliatoio, ben 11avrebberola. Tra questi ci sarebbero Jesse Lingard, Donny van de Beek, Eric Bailly e Dean Henderson. Secondo il Mirror una fonte anonima ha confermato che “l’atmosfera nello spogliatoio è davvero brutta e sembra che la squadra avrà grossi problemi in futuro”. L'articolo CalcioWeb.