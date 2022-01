Caos in Kazakistan, sciolto il governo per le proteste sul rincaro del gas: almeno 200 arresti – I video (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo gli scontri in piazza in Kazakistan, che hanno portato a 200 arresti e 95 poliziotti feriti, il governo è stato ufficialmente sciolto. Quella andata in scena è stata una protesta senza precedenti, dovuta all’aumento del prezzo del gas, con i dimostranti che hanno anche fatto irruzione nei municipi di alcune città, tra cui Almaty, la più popolosa del Paese, e la capitale Nur-Sultan. L’annuncio dello scioglimento dell’esecutivo è giunto tramite un decreto pubblicato sul sito presidenziale, dove si legge che il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha accettato le dimissioni del governo guidato dal primo ministro Askar Mamim, con il viceministro Alikhan Smailov che prenderà il suo posto fino alla formazione di un nuovo governo. Nella serata di ieri, dopo che il capo dello Stato aveva ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo gli scontri in piazza in, che hanno portato a 200e 95 poliziotti feriti, ilè stato ufficialmente. Quella andata in scena è stata una protesta senza precedenti, dovuta all’aumento del prezzo del gas, con i dimostranti che hanno anche fatto irruzione nei municipi di alcune città, tra cui Almaty, la più popolosa del Paese, e la capitale Nur-Sultan. L’annuncio dello scioglimento dell’esecutivo è giunto tramite un decreto pubblicato sul sito presidenziale, dove si legge che il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha accettato le dimissioni delguidato dal primo ministro Askar Mamim, con il viceministro Alikhan Smailov che prenderà il suo posto fino alla formazione di un nuovo. Nella serata di ieri, dopo che il capo dello Stato aveva ...

Advertising

RaiNews : Caos in Kazakistan, la polizia spara lacrimogeni contro i manifestanti. Si dimette il governo - Agenzia_Italia : Kazakistan nel caos, governo 'licenziato' e stato di emergenza nelle città - CCKKI : #Caos e rivolte popolari, decine di feriti in #Kazakistan dopo il licenziamento del governo per l'aumento delle bol… - WeekMeteo : Gas lacrimogeni e granate stordenti sui manifestanti in #Kazakistan #Kazakhstan #KazakhstanProtests… - interrisnews : E' caos in #Kazakistan per l'aumento del #prezzo del #gas. L'instabilità del governo kazako influirà anche sull'Ita… -