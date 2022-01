Caos Djokovic: bloccato a Melbourne, il visto non c'è (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il numero uno della classifica Atp, dopo le polemiche per l'esenzione medica, non può entrare in Australia. Imbarazzo tra le istituzioni del Paese, il direttore del torneo fa riferimento a una guarigione dal Covid. Novak tace. E il mistero aumenta Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il numero uno della classifica Atp, dopo le polemiche per l'esenzione medica, non può entrare in Australia. Imbarazzo tra le istituzioni del Paese, il direttore del torneo fa riferimento a una guarigione dal Covid. Novak tace. E il mistero aumenta

marcocastro2906 : Clamoroso testa a testa mondiale del caos tra Serie A e caso Djokovic. Almeno il fuso differente ci permette di non… - taradave83 : @Bea_Mary84 In Australia sono piuttosto severi con le concessione del visto, l'ingresso ai non vaccinati è vietato,… - oktennis : Nuovo sviluppo nella delicatissima vicenda che riguarda l’esenzione medica concessa a #Djokovic: The Age annuncia c… - vitalifr : Questo torneo non si deve fare per #Djokovic! Essere il numero uno al mondo è un privilegio ma porta con sé anche g… - lombomarco : @millyjana @Cape18670351 @TizianaFerrario Ed è pure bloccato in aeroporto... -