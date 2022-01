Caos Covid, rinviata anche Bologna-Inter! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, è arrivata l’ufficialità: la partita di domani in programma per le 12.30 tra Bologna e Inter sarà rinviata. Bologna, squadraLa decisione è stata presa a causa del focolaio nel club rossoblù, con ben 8 giocatori positivi al Covid e in isolamento. Queste le parole del direttore della Ausl, Paolo Bordon: “Non si giocherà, oggi il Bologna ha una situazione, che stavamo monitorando, in peggioramento con un aumento dei casi positivi. Ho parlato con il dipartimento di sanità pubblica e poi con il dottor Sisca e l’ad Fenucci del Bologna calcio. Loro ci hanno mandato una relazione rappresentando una serie di difficoltà e c’era un ulteriore giro di tamponi oggi che potrebbe aver ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, è arrivata l’ufficialità: la partita di domani in programma per le 12.30 trae Inter sarà, squadraLa decisione è stata presa a causa del focolaio nel club rossoblù, con ben 8 giocatori positivi ale in isolamento. Queste le parole del direttore della Ausl, Paolo Bordon: “Non si giocherà, oggi ilha una situazione, che stavamo monitorando, in peggioramento con un aumento dei casi positivi. Ho parlato con il dipartimento di sanità pubblica e poi con il dottor Sisca e l’ad Fenucci delcalcio. Loro ci hanno mandato una relazione rappresentando una serie di difficoltà e c’era un ulteriore giro di tamponi oggi che potrebbe aver ...

