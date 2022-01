Caos Catania: il Tribunale etneo dà nuova proroga a SIGI per l’esercizio provvisorio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Tribunale di Catania si è espresso in merito al temine della scadenza dei pagamenti, inizialmente fissata per oggi 5 gennaio 2022. Prosegue l'agonia in seno al club etneo che dovrà anche fare i conti con il calciomercato in uscita Leggi su mediagol (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildisi è espresso in merito al temine della scadenza dei pagamenti, inizialmente fissata per oggi 5 gennaio 2022. Prosegue l'agonia in seno al clubche dovrà anche fare i conti con il calciomercato in uscita

