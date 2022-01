Canale 5 cambia il palinsesto: salta la messa in onda di “Viaggi nella grande bellezza”. Anticipato il Grande Fratello Vip: ecco perché (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Venerdì 7 gennaio in prima serata su Canale 5 era previsto Viaggi nella Grande bellezza: il palazzo del Quirinale, con la conduzione di Cesare Bocci. Invece, stando a quanto riportato da TvBlog, tornerà in onda il Grande Fratello Vip6. Un cambio di programmazione improvviso che desta curiosità tra i fan del programma condotto da Alfonso Signorini. Come mai questa scelta? L’Azienda al momento non ha rilasciato commenti ufficiali, ma si pensa che ciò possa essere legato alla volontà di comunicare qualche provvedimento dopo il caos esploso nella Casa di Cinecittà nelle ultime ore. Nell’occhio del ciclone ci sarebbe Katia Ricciarelli: per le parole contro Miriana Trevisan (a seguito delle quali l’ex marito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Venerdì 7 gennaio in prima serata su5 era previsto: il palazzo del Quirinale, con la conduzione di Cesare Bocci. Invece, stando a quanto riportato da TvBlog, tornerà inilVip6. Un cambio di programmazione improvviso che desta curiosità tra i fan del programma condotto da Alfonso Signorini. Come mai questa scelta? L’Azienda al momento non ha rilasciato commenti ufficiali, ma si pensa che ciò possa essere legato alla volontà di comunicare qualche provvedimento dopo il caos esplosoCasa di Cinecittà nelle ultime ore. Nell’occhio del ciclone ci sarebbe Katia Ricciarelli: per le parole contro Miriana Trevisan (a seguito delle quali l’ex marito ...

