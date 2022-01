Canada | risarcimento ai bambini nativi discriminati Verso la riforma del welfare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una decisione presa per non proseguire con le cause in corso. Quaranta miliardi di dollari canadesi (pari a circa 27 miliardi di euro) saranno destinati a risarcire oltre 200mila bambine eche insono statiper decenni e are il sistema sanitario infantile per le comunità indigene. È stata la ministra per i Servizi degli indigeni, Patty Hajdu (nella foto con il premier Trudeau), ad annunciare gli stanziamenti e la. All’origine è il trattamento di famiglie e minorida parte del sistema del, in cui molti minori sono stati allontanati dalle loro case e assegnati alle cure statali, o non hanno ricevuto cure mediche e servizi sociali adeguati a causa della loro origine. In particolare, il ...