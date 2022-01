Calissano, il fratello chiede giustizia: “Voglio sapere chi gli ha venduto i medicinali” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il fratello di Paolo Calissano, Roberto, rompe il silenzio e parla della scomparsa dell’attore escludendo la via del suicidio. La morte improvvisa di Paolo Calissano ha destato sospetti a tutti, in particolare il fratello Roberto Calissano non riesce a crede alla notizia. L’uomo incolpa i medici che gli hanno prescritto i farmaci che l’hanno portato alla morte. Roberto parla della scomparsa dell’attore e conduttore trovato senza vita la sera del 30 dicembre dalla sua ex fidanzata.POTREBBE INTERESSARTI: J $tash, omicidio-suicidio: il rapper spara alla fidanzata poi si uccideCalissano, il fratello chiede giustizia (fonte: twitter)Il fratello di Calissano racconta che Paolo aveva molti progetti per la sua ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildi Paolo, Roberto, rompe il silenzio e parla della scomparsa dell’attore escludendo la via del suicidio. La morte improvvisa di Paoloha destato sospetti a tutti, in particolare ilRobertonon riesce a crede alla notizia. L’uomo incolpa i medici che gli hanno prescritto i farmaci che l’hanno portato alla morte. Roberto parla della scomparsa dell’attore e conduttore trovato senza vita la sera del 30 dicembre dalla sua ex fidanzata.POTREBBE INTERESSARTI: J $tash, omicidio-suicidio: il rapper spara alla fidanzata poi si uccide, il(fonte: twitter)Ildiracconta che Paolo aveva molti progetti per la sua ...

