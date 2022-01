Calendario Sport Invernali oggi: orari 5 gennaio, programma, tv, streaming (Di mercoledì 5 gennaio 2022) oggi, mercoledì 5 gennaio 2021, saranno di scena diversi Sport Invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino (slalom speciale maschile a Zagabria), sci nordico (per il salto maschile qualificazioni e terza gara del 4 Trampolini a Bischofshofen) e freestyle. Ci saranno inoltre l’Intercontinental Cup di skeleton e la Coppa del Mondo junior di slittino naturale. Calendario Sport Invernali oggi (MERCOLEDI’ 5 gennaio) 09.00 Skeleton, Intercontinental Cup: gara femminile Altenberg – Nessuna copertura tv / streaming 12.30 Skeleton, Intercontinental Cup: gara maschile Altenberg – Nessuna copertura tv / streaming 13.00 Salto con gli sci, 4 Trampolini: HS142 maschile Bischofshofen – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022), mercoledì 52021, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per sci alpino (slalom speciale maschile a Zagabria), sci nordico (per il salto maschile qualificazioni e terza gara del 4 Trampolini a Bischofshofen) e freestyle. Ci saranno inoltre l’Intercontinental Cup di skeleton e la Coppa del Mondo junior di slittino naturale.(MERCOLEDI’ 5) 09.00 Skeleton, Intercontinental Cup: gara femminile Altenberg – Nessuna copertura tv /12.30 Skeleton, Intercontinental Cup: gara maschile Altenberg – Nessuna copertura tv /13.00 Salto con gli sci, 4 Trampolini: HS142 maschile Bischofshofen – ...

