Calciomercato Salernitana | per la difesa si pensa a Masiello

Il Calciomercato della Salernitana deve ancora battere qualche colpo: per la difesa sul taccuino c'è l'esperto genoano Masiello Eppur si muove anche il Calciomercato della Salernitana che ha necessità di rimpolpare la propria rosa. L'ultima idea per rinforzare la difesa è quella di prelevare l'esperto Masiello, che il Genoa potrebbe lasciar partire senza grossi esborsi economici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

