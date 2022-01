Calciomercato Milan – Si anticipa l’arrivo dell’attaccante: le ultime (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: secondo La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara pensano di prendere un attaccante Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lenews suldel: secondo La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara pensano di prendere un attaccante

Advertising

Gazzetta_it : Il Milan gioca d’anticipo: dal Nantes in arrivo Kolo Muani #Calciomercato - Gazzetta_it : #calciomercato Il Lilla non ha blindato Botman e Sanches: ecco perché il Milan può sperare - Gazzetta_it : Milan, visto che Faivre? Il Brest apre alla cessione. Per gennaio lo scenario resta aperto... - TempiRossoneri : #Calciomercato #Gazzetta #Milan La dirigenza rossonera starebbe pensando di anticipare l'acquisto di Kolo Muani dal… - gilnar76 : Calciomercato #Milan, accelerata improvvisa: si va verso la chiusura #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -