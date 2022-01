Calciomercato Milan, Maldini brucia tutti: ecco l’attaccante (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Milan è intenzionato a prendere subito Kolo Muani. Maldini vuole evitare sorprese e inserimenti ed è pronto a sacrificare Pellegri. Il Milan è da tempo sulle tracce del giovane attaccante francese del Nantes Kolo Muani. L’idea iniziale di Maldini era quella di prenderlo in vista della prossima stagione, ma, stando a quanto riporta SportMediaset, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilè intenzionato a prendere subito Kolo Muani.vuole evitare sorprese e inserimenti ed è pronto a sacrificare Pellegri. Ilè da tempo sulle tracce del giovane attaccante francese del Nantes Kolo Muani. L’idea iniziale diera quella di prenderlo in vista della prossima stagione, ma, stando a quanto riporta SportMediaset, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, stallo sul rinnovo di Romagnoli: pronte due giovani alternative Ascolta 'Milan, stallo sul rinnovo di Romagnoli: pronte due giovani alternative' su Spreaker. SPUNTA ESTEVE - Massara sta seguendo con grande attenzione Maxime Estève del Montpellier. Difensore ...

Calciomercato Milan, nuova proposta - Ritorno di fiamma improvviso Calciomercato Milan, tra i nomi accostati ai rossoneri rispunta un vecchio obiettivo del Diavolo: la proposta che stuzzica MaldiniIl Milan si prepara a un mese di gennaio molto importante, dove le ...

Milan, stallo sul rinnovo di Romagnoli: pronte due giovani alternative Calciomercato.com CorSport - Affare Botman: il Milan prova a convincere il Lille C’è sempre Botman in cima alla lista dei desideri del Milan. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione, evidenziando le difficoltà della trattativa. Il Lille, infatti, continua a chiedere ...

Calciomercato Milan, un nuovo attaccante per Pioli? Si stringe per Muani Le ultime news sul calciomercato del Milan: Randal Kolo Muani, attaccante in scadenza con il Nantes, piace ai rossoneri e non soltanto. Ad ogni modo, ha però evidenziato la 'rosea', prendere un altro ...

