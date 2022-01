Calciomercato Juventus, bomber in trappola: la situazione degenera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Juventus, nel mercato di gennaio, ha bisogno di una punta ma qualsiasi trattativa è bloccata da una cessione che fatica a concretizzarsi. Allegri (Getty Images)Gennaio è il mese del mercato di riparazione, la possibilità per le società di rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione. La Juventus vuole essere grande protagonista e ha l’obiettivo di regalare ad Allegri almeno due innesti; la volontà è portare a Torino un centrocampista (il profilo richiesto è una mezzala fisica con capacità di inserimento) e un attaccante viste le difficoltà mostrate, fino a questo momento, dal reparto offensivo bianconero. La situazione economica della Juventus, però, non permette spese extra e questo vuol dire che, prima di acquistare, bisogna vendere e da questo punto di vista la situazione ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La, nel mercato di gennaio, ha bisogno di una punta ma qualsiasi trattativa è bloccata da una cessione che fatica a concretizzarsi. Allegri (Getty Images)Gennaio è il mese del mercato di riparazione, la possibilità per le società di rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione. Lavuole essere grande protagonista e ha l’obiettivo di regalare ad Allegri almeno due innesti; la volontà è portare a Torino un centrocampista (il profilo richiesto è una mezzala fisica con capacità di inserimento) e un attaccante viste le difficoltà mostrate, fino a questo momento, dal reparto offensivo bianconero. Laeconomica della, però, non permette spese extra e questo vuol dire che, prima di acquistare, bisogna vendere e da questo punto di vista la...

