Calciomercato Juventus, Agnelli stregato: pronta maxi offerta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Juventus è alla ricerca di un centravanti e Agnelli sembra aver deciso; pronta una super offerta per l’attaccante. Scopriamo chi è. Agnelli (Getty Images)Il mercato è iniziato e le società hanno la possibilità di mettere mano al portafoglio per modificare le rispettive rose; la dirigenza bianconera vuole essere una delle più attive nella sessione di gennaio. L’obiettivo è regalare ad Allegri quei rinforzi necessari per affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. La rosa della Juventus ha mostrato molti limiti e Agnelli vuole rimediare con interventi mirati e di qualità. I reparti sui cui occorre intervenire con maggior forza sono centrocampo e attacco; per il centravanti, il presidente bianconero è rimasto stregato da una punta ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laè alla ricerca di un centravanti esembra aver deciso;una superper l’attaccante. Scopriamo chi è.(Getty Images)Il mercato è iniziato e le società hanno la possibilità di mettere mano al portafoglio per modificare le rispettive rose; la dirigenza bianconera vuole essere una delle più attive nella sessione di gennaio. L’obiettivo è regalare ad Allegri quei rinforzi necessari per affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. La rosa dellaha mostrato molti limiti evuole rimediare con interventi mirati e di qualità. I reparti sui cui occorre intervenire con maggior forza sono centrocampo e attacco; per il centravanti, il presidente bianconero è rimastoda una punta ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull'at… - calciomercatoit : ??Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL sta analizzando, per ora, solo se c’è la possibilità per i partenopei di p… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Primo sondaggio per #Icardi del @PSG_inside - calciomercatoit : ?? CMIT TV | #Juventus, #Balzarini sul rinnovo di #Dybala: 'Salta solo se i bianconeri ripensano alla durata del con… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, Allegri dice sì: Cherubini al lavoro… -