Calciomercato Juve, Allegri: “Morata non parte, Ramsey in uscita” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Morata non parte. Ramsey è in uscita. Al 99% la rosa rimane questa”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, fa il punto sul Calciomercato bianconero alla vigilia del match con il Napoli. “Morata è un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno già 7 senza tirare rigori e punizioni. È un giocatore importante, di rendimento. Il problema di Alvaro è che viene visto come quello che gli manca sempre qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si muove”, dice il tecnoco. “Aaron Ramsey è tornato oggi dopo il permesso per lavorare in Inghilterra, comunque è un giocatore in uscita”, aggiunge. Juve e Napoli, come tutta la Serie A, sono alle prese con casi covid. “Ci sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “nonè in. Al 99% la rosa rimane questa”. Massimiliano, allenatore dellantus, fa il punto sulbianconero alla vigilia del match con il Napoli. “è un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno già 7 senza tirare rigori e punizioni. È un giocatore importante, di rendimento. Il problema di Alvaro è che viene visto come quello che gli manca sempre qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si muove”, dice il tecnoco. “Aaronè tornato oggi dopo il permesso per lavorare in Inghilterra, comunque è un giocatore in”, aggiunge.e Napoli, come tutta la Serie A, sono alle prese con casi covid. “Ci sono ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - Gazzetta_it : Juve, tocca a Rugani. Ed è una ghiotta chance in chiave mercato - Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - fisco24_info : Calciomercato Juve, Allegri: 'Morata non parte, Ramsey in uscita': Il tecnico blocca lo spagnolo: 'Gli ho detto che… - italiaserait : Calciomercato Juve, Allegri: “Morata non parte, Ramsey in uscita” -