Calciomercato: Insigne prossima stagione a Toronto. Inter acquista il portiere Onana (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono ore calde, le prime, del calcio mercato invernale edizione 2022. A muoversi sono soprattutto le big della Serie A alla ricerca dell'affare sia in uscita che in entrata vista la mancanza di liquidita' L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono ore calde, le prime, del calcio mercato invernale edizione 2022. A muoversi sono soprattutto le big della Serie A alla ricerca dell'affare sia in uscita che in entrata vista la mancanza di liquidita' L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

DiMarzio : #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio uffic… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TORONTO, INSIGNE HA FIRMATO IL SUO CONTRATTO. ACCORDO PER 5 ANNI E MEZZO, LASCERA' NAPOLI A LUGLI… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport… - FirenzePost : Calciomercato: Insigne prossima stagione a Toronto. Inter acquista il portiere Onana - emaisi81 : @ballard_curse @GuxRunner @AndreaFalco_15 Tu li hai visti i 6 milioni dell'Inter? O quelli del Tottenham? Sono voci… -