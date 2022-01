Calciomercato – Atletico Madrid, ufficiale il rinnovo di Correa fino al 2026 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Angel Correa, calciatore dell'Atletico Madrid, ha firmato il rinnovo fino al 2026. Nel 2019 è stato un obiettivo di Calciomercato del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Angel, calciatore dell', ha firmato ilal. Nel 2019 è stato un obiettivo didel Milan

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atletico Vlahovic, tattica sfuggente e le promesse degli agenti La ricca offerta dell'Arsenal (70 milioni alla Fiorentina) è solo l'ultima grande tentazione per arrivare subito a Dusan Vlahovic. In estate sulle sue tracce c'erano Atletico Madrid, Tottenham e, sul fronte italiano, la Juventus. E presto si aggiungeranno nuovi candidati, ma la partita è troppo complicata per pensare a un finale all'insegna dei sorrisi. Non ...

Mercato: una Juve passata dalle stelle alle... stalle ... e il colpo di 'Genio' di Paratici, partorisce questa idea 'Ma perchè non riportare Morata a casa?', e infatti lo spagnolo dopo aver fallito nel Chelsea e nell'Atletico Madrid che aveva anche '...

Atletico Madrid, UFFICIALE: Correa fino al 2026

Calciomercato Juventus, candidatura a sorpresa: ex Inter in arrivo La Juventus, che è a caccia di un nuovo attaccante dopo Kean e Morata avrebbe deciso di non cedere l’attaccante (che è di proprietà dell’Atletico Madrid) anche se potrebbe cambiare idea con uno scambi ...

