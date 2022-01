Calciomercato Atalanta | Belotti entra nel mirino della Dea?

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo il cenone di Natale ed i botti di Capodanno che hanno accolto il 2022 salutando definitivamente un 2021 che ha confermato le incertezze degli anni precedenti per colpa del Coronavirus e delle sue fastidiose varianti, i club di Serie A, Serie B e Lega Pro si sono tuffati nel mercato invernale solcando il difficile (e gelido) mare delle trattive. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, rendono complicato il compito dei vari direttori sportivi in giro per l’Italia e l’Europa. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, questa, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone d’andata. Nello specifico, il ...

Advertising

DiMarzio : Il @GenoaCFC inizia la rivoluzione di mercato: preso #Hefti dallo @BSC_YB, segnò un gran gol all’@Atalanta_BC in… - SkySport : Atalanta, il sogno è Azmoun: c'è distanza, operazione complicata. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - atalantagese : RT @DieMarizio: #Calciomercato | @BfcOfficialPage, #Lammers cedito al #Genoa dopodiché @Atalanta_BC annullerà il prestito. - TeemoAFC : RT @DieMarizio: #Calciomercato | @BfcOfficialPage, #Lammers cedito al #Genoa dopodiché @Atalanta_BC annullerà il prestito. - DieMarizio : #Calciomercato | @BfcOfficialPage, #Lammers cedito al #Genoa dopodiché @Atalanta_BC annullerà il prestito. -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

... il rischio è che le autorità sanitarie fermino anche le altre squadre impegnate in trasferta: dunque anche Juventus - Napoli , Spezia - Verona , Fiorentina - Udinese e- Torino potrebbero ...Parliamo di Piccoli e Miranchuk dall'. In tal senso i tempi si annunciano lunghi visto che ... (Getty Images) tutte le notizie di genoa shevchenko Leggi i commenti: tutte le ...La questione calciomercato prende sempre più piede in casa Inter, con alcuni giocatori, sia in entrata che in uscita da sistemare.Nerazzurri in campo a Zingonia per l’ultima seduta prima del match contro i granata in programma domani, giovedì 6 gennaio, alle ore 16.30, al Gewiss Stadium Continua la preparazione dell’Atalanta in ...