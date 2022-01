Calcio: Serie A, Inzaghi allenatore del mese di dicembre (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. – (Adnkronos) – Il premio di allenatore del mese di dicembre in Serie A è stato assegnato al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Lazio, in programma domenica 9 gennaio 2022 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. – (Adnkronos) – Il premio dideldiinA è stato assegnato al tecnico dell’Inter Simone. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Lazio, in programma domenica 9 gennaio 2022 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

