Calcio, Salernitana: pronto il ricorso per “cause di forza maggiore” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Salernitana, come era accaduto già per la trasferta di Udine, ha dato mandato anche per la sfida contro il Venezia, all’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo che sta seguendo la situazione dal punto di vista legale. Il club campano domani, 6 gennaio, non si presenterà allo stadio Arechi a seguito delle disposizioni dell’ASL di Salerno. La società potrebbe poi presentare ricorso al giudice sportivo per chiedere il riconoscimento dello stato di “forza maggiore”. La Salernitana, infatti, nella giornata di ieri, 4 gennaio, ha fatto sapere che “l’ASL di Salerno ha disposto, per motivi di pubblica sanità, che tutti i tesseratI, positivi o in isolamento, non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali”. Da quanto si apprende soltanto quattro calciatori non sono stati interessati ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La, come era accaduto già per la trasferta di Udine, ha dato mandato anche per la sfida contro il Venezia, all’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo che sta seguendo la situazione dal punto di vista legale. Il club campano domani, 6 gennaio, non si presenterà allo stadio Arechi a seguito delle disposizioni dell’ASL di Salerno. La società potrebbe poi presentareal giudice sportivo per chiedere il riconoscimento dello stato di “”. La, infatti, nella giornata di ieri, 4 gennaio, ha fatto sapere che “l’ASL di Salerno ha disposto, per motivi di pubblica sanità, che tutti i tesseratI, positivi o in isolamento, non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali”. Da quanto si apprende soltanto quattro calciatori non sono stati interessati ...

Advertising

sportface2016 : #Salernitana, rifiutata un'offerta di 40 milioni in criptovalute in 36 rate - Corriere : Covid, saltano Atalanta-Torino e Salernitana-Venezia. A rischio anche Fiorentina-Udinese - VeneziaFC_IT : Appuntamento a Salerno per il match di questa settimana. Siamo felici che i tifosi della Salernitana possano conti… - zazoomblog : Calcio Salernitana: pronto il ricorso per “cause di forza maggiore” - #Calcio #Salernitana: #pronto #ricorso - sportli26181512 : Il punto della ventesima giornata: saltano 4 partite. A rischio anche Juve-Napoli: Il punto della ventesima giornat… -