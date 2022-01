Calcio: Roma. Mourinho 'Rui Patricio gioca, Pellegrini non ha i 90'' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Se può giocare con Mkhitaryan? L'abbondanza è un problema che mi piace". Roma - "Rui Patricio gioca, non si è allenato ieri e l'altroieri per un problema alla schiena ma oggi ha lavorato con noi. ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Se puòre con Mkhitaryan? L'abbondanza è un problema che mi piace".- "Rui, non si è allenato ieri e l'altroieri per un problema alla schiena ma oggi ha lavorato con noi. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Visita a sorpresa nella notte di Capodanno per gli ospiti dell'Ostello 'don Luigi Di Liegro', vicino la Stazione Te… - Gazzetta_it : Capodanno alla Caritas per #Mourinho: 'Non fingete di non sapere' #Roma - Luxgraph : Supercoppa FS: il Milan vola in finale, stesa la Roma 2-1 - La7tv : #calciofemminile SUPERCOPPA | Semifinale: Roma-Milan 1-2 #SupercoppaFemminile #La7calcio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho: 'Giocatore no-vax? Non credo avremo problemi' -