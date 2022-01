Calcio: Psg, Messi negativo al Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Parigi, 5 gen. - (Adnkronos) - Buone notizie per il Paris Saint Germain: Lionel Messi è risultato negativo al tampone per il Covid-19 e sta tornando in Europa. Il fuoriclasse argentino è atteso a Parigi nelle prossime ore. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Parigi, 5 gen. - (Adnkronos) - Buone notizie per il Paris Saint Germain: Lionelè risultatoal tampone per il-19 e sta tornando in Europa. Il fuoriclasse argentino è atteso a Parigi nelle prossime ore.

