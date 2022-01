Calcio: Juve; Allegri annuncia addio Ramsey 'è in uscitaì (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Dybala e Chiesa sono recuperati, mentre Bonucci sarà out per domani e per domenica e lo valuteremo per la Supercoppa": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa il punto su disponibili e ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Dybala e Chiesa sono recuperati, mentre Bonucci sarà out per domani e per domenica e lo valuteremo per la Supercoppa": il tecnico dellantus, Massimiliano, fa il punto su disponibili e ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - Gazzetta_it : Juve-Napoli rinviata? Un film già visto. Analogie e differenze da quel precedente - CorSport : #Allegri: “#Morata non andrà via. #JuveNapoli? Decidono gli organi competenti' - glooit : Calcio: Juve; Allegri annuncia addio Ramsey 'è in uscitaì leggi su Gloo -