Calcio | Best Fifa Goalkeeper Award | Donnarumma tra i tre finalisti con Mendy e Neuer**

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – La Fifa ha annunciato i tre finalisti del premio come miglior portiere. I tre candidati al Best Fifa Goalkeeper Awards sono il portiere del Psg ed ex Milan Gianluigi Donnarumma, il senegalese del Chelsea Édouard Mendy e il tedesco del Bayern Monaco Manuel Neuer. La cerimonia di premiazione virtuale sarà trasmessa in diretta dalla sede della Fifa a Zurigo il 17 gennaio.

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Best Puskas Awards: gli ex Roma Lamela e Schick finalisti con Taremi! ... il premio riservato per il più bel gol dell'anno e che sarà consegnato in occasione della cerimonia del 17 gennaio a Zurigo per i " Best Fifa Football Awards 2021 ". Lamela è stato selezionato per ...

Schick, Lamela e Taremi in lizza per il gol del 2021 Infine, venerdì 7 gennaio, saranno svelati i tre finalisti per il The Best Fifa calciatrice e il The Best Fifa calciatore. . 4 gennaio 2022

