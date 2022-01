Cagliari | Caceres verso l’addio | si tratta la risoluzione del contratto

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le strade dele distanno per separarsi: club e difensoreno ladelDopo un girone di andata con più bassi che alti in cui ha collezionato 14 presenze e messo a segno una rete, l’uruguaiano Martine ilno laanticipata del. Arrivato in estate ha firmato unfino a giugno 2022 ma dopo le varie vicende ilvorrebbe rescinderlo già ora come riporta L’Unione Sarda. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

... l'uruguaiano Martine iltrattano la risoluzione anticipata del contratto. Arrivato in ...I rossoblu invece sono in crisi nera, la rosa è in ebollizione come dimostrano le epurazioni di Godin e, e la lotta per rimanere in Serie A si fa durissima. Tuttavia, ilha vinto tre ...Caceres, ipotesi Parma. In uscita dal Cagliari, non è detto che Martin Caceres vada alla Salernitana, che pure spinge per il suo ingaggio. Nelle ultime ore sta prendendo quota li ...Quasi ultima spiaggia per il Cagliari, che da tempo ha dimostrato di non essere squadra da Serie A al momento. Samp con valori tecnici più elevati, ma D'Aversa ha ancora bisogno di lavorare.