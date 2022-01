Caduta libera – Campionissimi: anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata condotta da Gerry Scotti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gerry Scotti è pronto a condurre il quarto ed ultimo appuntamento dello speciale torneo che elegge il campione più forte di Caduta libera. La quarta puntata del quiz a premi torna a fare compagnia agli telespettatori di Canale 5 cambiando giorno dela programmazione in prima serata, con la finale che si tiene il mercoledì e non più di giovedì. Il quarto appuntamento dello speciale Caduta libera – Campionissimi va infatti in onda questa sera mercoledì 5 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa e metterà in scena la sua finalissima. Sopra le botole del gioco ci saranno ovviamente i tre campioni delle precedenti serate a sfidare sulla botola centrale il Campione in carica del gioco Michele Marchesi che dovrà vedersela anche con altri cinque campioni ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è pronto a condurre il quarto ed ultimo appuntamento dello speciale torneo che elegge il campione più forte di. La quartadel quiz a premi torna a fare compagnia agli telespettatori di Canale 5 cambiando giorno dela programmazione in prima serata, con la finale che si tiene il mercoledì e non più di giovedì. Il quarto appuntamento dello specialeva infatti in onda questa sera mercoledì 5 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa e metterà in scena la sua finalissima. Sopra le botole del gioco ci saranno ovviamente i tre campioni delle precedenti serate a sfidare sulla botola centrale il Campione in carica del gioco Michele Marchesi che dovrà vedersela anche con altri cinque campioni ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordate che l'obiettivo e far superare a @LaVeritaWeb le copie della stampa piddina in caduta libera, quindi non… - monsieuu : @DelmastroAndrea @FratellidItalia Ma voi state ancora con quel pagliaccio di Salvini che si è svenduto pur di stare… - RobertoCanetti1 : RT @mariamacina: «Il Pd ha fatto la scelta sbagliata di rinunciare al riformismo e rincorrere il grillismo: assistenzialismo e giustizialis… - livingdaylights : il mio maestro era già dentro guardava dalla finestra non ha visto la botta data allo scarpone, mi ha detto (lacrim… - ArtecoLily : Gli #elenigi come Romeo&Giulietta ?? . Che clip fantastica si prospetta . Nel mentre i single tutti botolati come in… -