Cabina regia, verso obbligo vaccinale over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Accordo in Cabina di regia per l’obbligo di vaccino per gli over 50. E’ quanto riferiscono fonti presenti all’incontro all’Adnkronos. Nello specifico, durante la riunione, si sarebbe parlato di estensione del Green pass rafforzato – in possesso di vaccinati e guariti – sul posto di lavoro per gli over 50, obbligo di vaccini, invece, per quanti, superati i 50 anni, non hanno alcuna occupazione. Non basterà più il tampone per andare in banca, accedere a servizi della Pa o servizi personali -vedi parrucchieri o estetiste- ma sarà necessario esibire il super green pass, ovvero essere vaccinati o guariti dal Covid: è questa, a quanto apprende l’Adnkronos, una delle proposte uscite dalla Cabina di regia e che dovrebbero approdare nel Cdm. La proposta ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Accordo indiper l’di vaccino per gli50. E’ quanto riferiscono fonti presenti all’incontro all’Adnkronos. Nello specifico, durante la riunione, si sarebbe parlato di estensione del Green pass rafforzato – in possesso di vaccinati e guariti – sul posto di lavoro per gli50,di vaccini, invece, per quanti, superati i 50 anni, non hanno alcuna occupazione. Non basterà più il tampone per andare in banca, accedere a servizi della Pa o servizi personali -vedi parrucchieri o estetiste- ma sarà necessario esibire il super green pass, ovvero essere vaccinati o guariti dal Covid: è questa, a quanto apprende l’Adnkronos, una delle proposte uscite dalladie che dovrebbero approdare nel Cdm. La proposta ...

borghi_claudio : Leggo alcuni post speranzosi che dicono che il Parlamento francese ha bocciato il supergreenpass. Purtroppo non è a… - Agenzia_Ansa : FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l… - GiovaQuez : Da Cabina di regia starebbe emergendo possibile obbligo vaccinale per over 50 #COVID19 - rotaruchristina : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l'ANSA,… - doctorgis84 : RT @GiovaQuez: Da Cabina di regia starebbe emergendo possibile obbligo vaccinale per over 50 #COVID19 -