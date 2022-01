Cabina di regia: obbligo vaccinale per gli over 50 In serata il decreto del Consiglio dei ministri sul super green pass nei luoghi di lavoro per il contrasto al corona virus (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Cabina di regia, comprendente gli esperti di sanità, ha prospettato l’obbligo vaccinale per tutti gli ultracinquantenni. Il Consiglio dei ministri in serata varerà il decreto su super green pass nei luoghi di lavoro. L'articolo Cabina di regia: obbligo vaccinale per gli over 50 <small class="subtitle">In serata il decreto del Consiglio dei ministri sul super green pass nei luoghi di lavoro per il contrasto al ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ladi, comprendente gli esperti di sanità, ha prospettato l’per tutti gli ultracinquantenni. Ildeiinvarerà ilsuneidi. L'articolodiper gli50 Inildeldeisulneidiper ilal ...

Advertising

borghi_claudio : Leggo alcuni post speranzosi che dicono che il Parlamento francese ha bocciato il supergreenpass. Purtroppo non è a… - repubblica : Cabina di regia, verso obbligo vaccinale per over 50 e Super Green Pass per andare in banca, da parrucchiere ed est… - lorepregliasco : La cabina di regia del governo sta discutendo di introdurre l'obbligo di vaccino per gli over 50. Vi anticipo alcu… - Maxxx54785910 : RT @fdragoni: Fate pena ???????????????????????????????????????????????? - Dadazyb : RT @fdragoni: #cabinadiregia IN ITALIA L'OPPOSIZIONE SI È MIMETIZZATA - su @byoblu ma purtroppo amici che minchia ne sapevo che questi se… -