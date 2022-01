Cabina di regia, le prime indiscrezioni: obbligo vaccinale gli over 50, super green pass per andare in banca, negli uffici o dal parrucchiere (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono diverse le ‘voci’ emerse in merito alla Cabina di regia che, prima del Cdm, sta lavorando al nuovo dl con nuove misure da mettere in campo per contenere questa incredibile ondata di contagi da parte della variante Omicron. Cabina di regia: le Regioni chiedono precauzionalmente di ritardare il ritorno a scuola ma il governo tira dritto Intanto, da pochi minuti è intanto iniziato il confronto fra governo e Regioni, con quest’ultime che, visto il preoccupante trend dei contagi, soprattutto a danno dei più giovani, hanno chiesto di ritardare la riapertura delle scuole, tenendole chiuse almeno altri 15 giorni. Ma, a quanto sembra, sarebbe una richiesta caduta nel voto, perché il governo è invece intenzionato a confermare il ritorno sui banchi da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono diverse le ‘voci’ emerse in merito alladiche, prima del Cdm, sta lavorando al nuovo dl con nuove misure da mettere in campo per contenere questa incredibile ondata di contagi da parte della variante Omicron.di: le Regioni chiedono precauzionalmente di ritardare il ritorno a scuola ma il gno tira dritto Intanto, da pochi minuti è intanto iniziato il confronto fra gno e Regioni, con quest’ultime che, visto il preoccupante trend dei contagi, soprattutto a danno dei più giovani, hanno chiesto di ritardare la riapertura delle scuole, tenendole chiuse almeno altri 15 giorni. Ma, a quanto sembra, sarebbe una richiesta caduta nel voto, perché il gno è invece intenzionato a confermare il ritorno sui banchi da ...

borghi_claudio : Leggo alcuni post speranzosi che dicono che il Parlamento francese ha bocciato il supergreenpass. Purtroppo non è a… - repubblica : Cabina di regia, verso obbligo vaccinale per over 50 e Super Green Pass per andare in banca, da parrucchiere ed est… - lorepregliasco : La cabina di regia del governo sta discutendo di introdurre l'obbligo di vaccino per gli over 50. Vi anticipo alcu… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Covid: cabina di regia nel pomeriggio, poi il Cdm sulle nuove misure. Il Pd chiederà l'obbligo vaccinale #ANSA https://t.… - AndreaSassetto : RT @ladydd69: A RIDICOLI,SIETE DEI PORACCI Vietato il parrucchiere ai no vax: ecco l'ultima svolta del governo -