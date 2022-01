Cabina di regia, il PD propone l’obbligo vaccinale. In arrivo nuove strette e norme scuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È iniziata alle 15 la riunione della Cabina di regia del Governo sul Covid-19. Dopo la stretta di Natale, che ha portato all’emanazione di misure come l’obbligo della mascherina Ffp2 in luoghi come teatri, cinema e stadi. L’accesso a vari servizi solo se muniti di Super Green Pass (certificazione verde rilasciata solo a vaccinati e/o guariti dal Covid entro 5 mesi). Sul tavolo della prima riunione della Cabina di regia del nuovo anno i temi caldi sono principalmente la scuola, sulla quale il governo sta lavorando il più possibile per evitare il ritorno in Dad, e l’obbligo vaccinale che ora troverebbe il favore di più partiti. Cabina di regia: si valuta l’obbligo vaccinale In ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È iniziata alle 15 la riunione delladidel Governo sul Covid-19. Dopo la stretta di Natale, che ha portato all’emanazione di misure comedella mascherina Ffp2 in luoghi come teatri, cinema e stadi. L’accesso a vari servizi solo se muniti di Super Green Pass (certificazione verde rilasciata solo a vaccinati e/o guariti dal Covid entro 5 mesi). Sul tavolo della prima riunione delladidel nuovo anno i temi caldi sono principalmente la, sulla quale il governo sta lavorando il più possibile per evitare il ritorno in Dad, eche ora troverebbe il favore di più partiti.di: si valutaIn ...

Advertising

borghi_claudio : Leggo alcuni post speranzosi che dicono che il Parlamento francese ha bocciato il supergreenpass. Purtroppo non è a… - GiovaQuez : Da Cabina di regia starebbe emergendo possibile obbligo vaccinale per over 50 #COVID19 - Agenzia_Ansa : FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l… - RosarioP70 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l'ANSA,… - YBah96 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l'ANSA,… -