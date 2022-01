Cabina di regia: “Fermiamo i campionati per un mese”. La proposta non viene accolta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il fronte rigorista della Cabina di regia, avrebbe avanzato una proposta abbastanza forte per quanto riguarda il calcio. “Sospensione dei campionati di calcio fino alla sosta per la Nazionale, comprese le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022, che potrebbero coincidere con il picco dei contagi”. L’idea è dunque quella di fermarsi da domenica 9 gennaio fino al 6 febbraio. Nessuno però ha accolto con assenso la proposta, anzi, la decisione e l’intenzione è quella di lasciare al 50% la capienza degli impianti all’aperto, fino a nuove disposizioni governative. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il fronte rigorista delladi, avrebbe avanzato unaabbastanza forte per quanto riguarda il calcio. “Sospensione deidi calcio fino alla sosta per la Nazionale, comprese le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022, che potrebbero coincidere con il picco dei contagi”. L’idea è dunque quella di fermarsi da domenica 9 gennaio fino al 6 febbraio. Nessuno però ha accolto con assenso la, anzi, la decisione e l’intenzione è quella di lasciare al 50% la capienza degli impianti all’aperto, fino a nuove disposizioni governative. SportFace.

