Brasile, annullato il carnevale di Rio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Troppi contagi per un evento come il carnevale di Rio de Janeiro. Per questo il sindaco Eduardo Paes, per il secondo anno consecutivo, ha deciso di annullare la manifestazione. Il Brasile è uno dei paesi più colpiti dal Covid. Dall’inizio della pandemia sono stati 22 milioni i contagi e circa 618mila le vittime, inferiori solo agli Stati Uniti. Il 70% della popolazione brasiliana è vaccinata, ma la variante Omicron ha fatto di nuovo impennare i contagi. Le restrizioni in uso per contrastare la diffusione del virus impediscono il normale svolgimento del carnevale di Rio, che nel 2020 portò in strada 3 milioni di persone. Troppe in un momento così. L’annuncio lo ha dato il sindaco attraverso una diretta sui social network: “Il carnevale di strada come si è svolto fino al 2020 non avrà luogo nel 2022”, ha affermato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Troppi contagi per un evento come ildi Rio de Janeiro. Per questo il sindaco Eduardo Paes, per il secondo anno consecutivo, ha deciso di annullare la manifestazione. Ilè uno dei paesi più colpiti dal Covid. Dall’inizio della pandemia sono stati 22 milioni i contagi e circa 618mila le vittime, inferiori solo agli Stati Uniti. Il 70% della popolazione brasiliana è vaccinata, ma la variante Omicron ha fatto di nuovo impennare i contagi. Le restrizioni in uso per contrastare la diffusione del virus impediscono il normale svolgimento deldi Rio, che nel 2020 portò in strada 3 milioni di persone. Troppe in un momento così. L’annuncio lo ha dato il sindaco attraverso una diretta sui social network: “Ildi strada come si è svolto fino al 2020 non avrà luogo nel 2022”, ha affermato ...

Advertising

Corriere : Brasile, Carnevale di Rio de Janeiro annullato per il rischio contagi - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Brasile, Carnevale di Rio de Janeiro annullato per il rischio contagi - italiaserait : Brasile, annullato il carnevale di Rio - messveneto : Covid nel mondo, Brasile: annullato il Carnevale di Rio: Quasi 620mila persone in Brasile sono morte a causa del co… - il_piccolo : Covid nel mondo, Brasile: annullato il Carnevale di Rio -