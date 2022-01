Borussia Dortmund | si prova a convincere Haaland | offerto maxi ingaggio

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilnon vorrebbe perderee starebbendo a convincerlo a restare con unErlingpare prossimo al passaggio nella Liga spagnola, al Real Madrid o al Barcellona, al termine di questa stagione. Il, però, non si arrende e starebbe cercando diil norvegese a restare. Secondo quanto riportato da L’Equipe, i gialloneri avrebberoadunda 16 milioni a stagione più bonus per scongiurare il suo addio a fine campionato. M le intenzioni del norvegese sembrano chiare: trasferirsi in Spagna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

1 Ilvuole convincere Erling Haaland a rimanere in Germania. Come riporta l'edizione odierna de L'Equipe l'offerta sarebbe di 16 milioni netti l'anno più bonus. Il futuro del giocatore ...Caro Haaland: non è l'incipit di una lettera al bomber norvegese, bensì l'unico aggettivo possibile per definire il montante necessario per strapparlo al, a giugno. L'attaccante è sempre sotto contratto, ma si libera con una clausola da 75 milioni di euro. Facile solo in apparenza visto che, secondo l'Equipe, servono comunque 300 ...I 75 milioni della clausola rescissoria sono solo una parte del pacchetto per chi vorrà acquistare il norvegese: sul tavolo anche le maxi-commissioni di Raiola e del padre fino allo stipendio da capog ...La Lazio continua a seguire diversi profili per l'attacco. Il nome nuovo è quello del giovane Benjamin Sesko del Salisburgo.