Booster per la fascia 12 - 15 anni, ok dell'Aifa: 'Dopo almeno 4 mesi dalla conclusione del ciclo primario' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dose a e ( fascia 12 - 15 anni ), l'Aifa dà l'ok: 'Via libera alla dose Booster per la fascia 12 - 15 anni'. La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di Aifa, nella seduta straordinaria del 5 gennaio ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dose a e (12 - 15), l'dà l'ok: 'Via libera alla doseper la12 - 15'. La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di, nella seduta straordinaria del 5 gennaio ...

Advertising

capuanogio : Domanda: cosa hanno indagato per tutta la giornata di oggi se si sono dimenticati di chiedere chi aveva il… - GiovaQuez : Aifa approva booster con Pfizer per la fascia 12-15 anni #Covid_19 - SkyTG24 : #Covid19, via libera dell'Aifa alla dose booster per la fascia 12-15 anni - GiulioNotturni : L'agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) approva la dose booster con il vaccino #Pfizer per la fascia d'età 12-15 anni… - Virus1979C : RT @Aifa_ufficiale: CTS #AIFA approva dose booster di vaccino #Comirnaty anche per i soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Tutti i… -