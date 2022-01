Bonaccini: “Giusto obbligo vaccino over 50, la stretta c’è” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) BOLOGNA – L’obbligo vaccinale dai 50 anni in su “è una precauzione forte, ma io credo giusta ed efficace”. Questo il giudizio del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, secondo il quale si da’ un “segnale di stretta rispetto a chi non si vuole vaccinare”. Il governatore del Pd commenta su Radio 24 le misure varate dalla cabina di regia e ora al vaglio del Consiglio dei ministri. “Da settimane – ricorda Bonaccini – chiedevo l’obbligo vaccinale o il super green pass in tutti i luoghi di lavoro. Si poteva semplificare, introducendo il super green pass in tutti i luoghi di lavoro, ma in ogni caso e’ una misura decisa il fatto che sopra i 50 anni o sei vaccinato oppure non puoi andare ne’ al lavoro ne’ a fare altro”, commenta Bonaccini. Tuttavia, stando a quanto ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) BOLOGNA – L’vaccinale dai 50 anni in su “è una precauzione forte, ma io credo giusta ed efficace”. Questo il giudizio del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano, secondo il quale si da’ un “segnale dirispetto a chi non si vuole vaccinare”. Il gnatore del Pd commenta su Radio 24 le misure varate dalla cabina di regia e ora al vaglio del Consiglio dei ministri. “Da settimane – ricorda– chiedevo l’vaccinale o il super green pass in tutti i luoghi di lavoro. Si poteva semplificare, introducendo il super green pass in tutti i luoghi di lavoro, ma in ogni caso e’ una misura decisa il fatto che sopra i 50 anni o sei vaccinato oppure non puoi andare ne’ al lavoro ne’ a fare altro”, commenta. Tuttavia, stando a quanto ...

Advertising

Lopinionista : Bonaccini: 'Giusto obbligo vaccino over 50, la stretta c'è' - mire_mori : RT @angelomk6: @sbonaccini @madforfree Bonaccini ha imparato che 'no vax' è un insulto e allora lo usa tutte le volte che non ha argomenti.… - angelomk6 : @sbonaccini @madforfree Bonaccini ha imparato che 'no vax' è un insulto e allora lo usa tutte le volte che non ha a… - emiliablu1 : @anboni @madforfree @sbonaccini In effetti #Bonaccini crede davvero di essere nel giusto ... - MazzaferroRocco : @sbonaccini Nel PD ormai sono divisi tra i Renziani che non si nascondono (leader Marcucci) e quelli che, FURBI LOR… -