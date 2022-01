Advertising

ilpostdice : @ilpostdice 'efficaci: «Sono lontani dal delirante youtuber bolsonarista, che urla in cucina davanti alla webcam. S… - GenCar5 : Segnalo (@el_pais pp. 6-7) due pagine di interviste a elettori conservatori di #Bolsonaro, prevalentemente delusi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolsonaro appare

Tiscali.it

Il presidente brasiliano Jair, ricoverato d'urgenza all'alba di lunedì 3 gennaio a San Paolo per una sospetta occlusione intestinale, è stato dimesso dall'ospedale Vila Nova. Poco prima di lasciare l'edificio il leader ...A quasi due anni dallo scoppio della crisi sanitaria, l'uscita dal tunnelben lontana. Non ... Ci sono naturalmente delle differenze sostanziali nel vivere per esempio nel Brasile di, ...Bolsonaro appare in conferenza stampa e poi lascia l'ospedale Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Roma, 5 gen. (askanews) - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ricoverato d'urgenza all'alba di lunedì 3 gennaio a San Paolo per una ...