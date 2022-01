Bologna | quattro giocatori sono positivi al Covid

Advertising

gilnar76 : Bologna Inter, altri quattro giocatori positivi al Covid: il comunicato #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - il_Conte78 : RT @RaiSport: #calcio #Bologna: Medel, Santander, Van Hooijdonk e Vignato positivi Il club rossoblù scenderà in campo contro l'Inter senza… - Moixus1970 : RT @RaiSport: #calcio #Bologna: Medel, Santander, Van Hooijdonk e Vignato positivi Il club rossoblù scenderà in campo contro l'Inter senza… - BandieraInter : #Bologna, altri quattro casi di #Covid_19 - junews24com : Bologna Inter, altri quattro giocatori positivi al Covid: il comunicato - -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna quattro

... concalciatori che sono risultati contagiati dal Covid : " IlFc 1909 - si legge nella nota diffusa dal club - comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la ...Alla vigilia del match con l'Inter altrepositività tra i rossoblù- Altrepositività al Covid in casa, a un giorno dal match contro la capolista Inter. Il club rossoblù ha annunciato che "in seguito ai test effettuati è stata rilevata la ...Alla vigilia della sfid tra Bologna e Inter, che domani aprirà la 20esima giornata di Serie A, sono arrivate brutte notizie per Sinisa Mihajlovic: altri quattro giocatori sono ri ..."Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk ...