Bologna | Medel | Santander | Van Hooidonk e Vignato positivi al Covid alla vigilia dell’Inter

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilha comunicato latà al-19 di quattro giocatoridel match contro l’Inter. Si tratta di Gary, Federico, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel, risultati dunqueal tampone effettuato e out per la partita contro i nerazzurri. Salgono a otto ial coronavirus tra le fila dei felsinei, visto che questi quattro si aggiungono ai già contagiati Molla, Dominguez, Viola, Hickey. SportFace.

Advertising

sportface2016 : +++#Bologna, #Medel, #Santander, #VanHooijdonk e #Vignato positivi al #COVID19 alla vigilia dell'Inter+++ - 1889milan : RT @sportface2016: +++#Bologna, #Medel, #Santander, #VanHooijdonk e #Vignato positivi al #COVID19 alla vigilia dell'Inter+++ - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: +++#Bologna, #Medel, #Santander, #VanHooijdonk e #Vignato positivi al #COVID19 alla vigilia dell'Inter+++ - ilbiondino : RT @spondainter: Il Bologna comunica che sono risultati positivi i seguenti calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk… - BullaInterista : Rido quando sento che il Bologna perde domani un altro titolare come Medel. Io quel nano di merda giocatore da alte… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Medel

Tuttobolognaweb

... complicatissimo, giro dai ritiri- INTER, giovedì ore 12:30, Soriano arretrato in ... In difesa nessun cambio e quindi resta la cerniera formata da Soumaoro,e Theate. Sulla ...Fantacalcio, i consigli per la 20esima giornataBologna - Inter giovedì ore 12.30(3 - 4 - 2 - 1): Skorupski; Soumaoro,, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsolini, Vignato;...“Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da ...Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, ...