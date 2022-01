Bologna-Inter non si gioca, l’Asl blocca la trasferta del Bologna a Milano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alla fiera delle Asl si aggiunge un nuovo tassello: salta anche Bologna-Inter. l’Asl ha fermato la squadra di Mihajlovic, che contava 8 calciatori positivi al Covid. In pratica, al momento, l’unico focolaio autorizzato a viaggiare è stato quello del Napoli. Di seguito il comunicato dell’Asl di Bologna “Vengono annullate tutte le attività agonistiche e di allenamento del Bologna”. Sono 8 i giocatori rossoblù positivi al Covid-19: Gary Medel, Federico Santander, Emanuel Vignato, Sidney van Hooijdonk, la cui infezione è stata comunicata oggi e che si vanno a sommare aViola, Dominguez, Molla e Hickey, già colpiti dal virus nei giorni scorsi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alla fiera delle Asl si aggiunge un nuovo tassello: salta ancheha fermato la squadra di Mihajlovic, che contava 8 calciatori positivi al Covid. In pratica, al momento, l’unico focolaio autorizzato a viaggiare è stato quello del Napoli. Di seguito il comunicato deldi“Vengono annullate tutte le attività agonistiche e di allenamento del”. Sono 8 itori rossoblù positivi al Covid-19: Gary Medel, Federico Santander, Emanuel Vignato, Sidney van Hooijdonk, la cui infezione è stata comunicata oggi e che si vanno a sommare aViola, Dominguez, Molla e Hickey, già colpiti dal virus nei giorni scorsi. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per #BolognaInter ?? - GoalItalia : Bologna falcidiato dalle assenze contro l'Inter ?? Ma Mihajlovic non vuole alibi ?? - DiMarzio : #SerieA | @BfcOfficialPage decimato contro l'@Inter: sono 8 i giocatori positivi al #Covid - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Bologna-Inter non si gioca. Attesa a breve l'ufficialità dell'ASL emiliana sullo stop dell'attività agonistica https:/… - therealpipp : RT @Maldi___: Adesso si deve giocare sennó si viola un protocollo Immaginate un Inter con 9 positivi e un Bologna al completo. Avreste let… -