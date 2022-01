Bologna - Inter | nerazzurri senza ' Parziale finale X 2'

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per #BolognaInter ?? - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - DiMarzio : #SerieA | @BfcOfficialPage decimato contro l'@Inter: sono 8 i giocatori positivi al #Covid - la_stordita : RT @tancredipalmeri: La Asl di Bologna su Bologna-Inter di domani alle 12.30: “Le faremo sapere” - paolinhofer : @proxmilan @tcarapezza Ufficiale Bologna-Inter rinviata, -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Inter

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, in programma domani, non andrà in scena. La squadra rossoblù è stata infatti fermata dall'AUSL Il focolaio in casaha costretto l'AUSL a prendere un provvedimento: la gara in ...A forte rischio di blocco anche, mentre ha avuto il via libera il Napoli per disputare la gara con la Juventus a Torino. In un clima di crescente incertezza, tra decisioni ...Bologna, ecco l’elenco dei convocati per la partita contro l’Inter. Il Bologna ha diramato l’elenco dei convocati che vedrà la squadra di Mihajlovic affrontare la capolista… Leggi ...Dopo il blocco per Torino e Udinese imposto dalle autorità locali, anche Bologna-Inter non si disputerà in Serie A. Dopo l'impressione riportata dal direttore dell'Ausl Bologna, Paolo Bordon: "Diffici ...