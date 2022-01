Bologna-Inter, Mihajlovic in conferenza: “Dobbiamo fare grande partita a prescindere delle assenze” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter, match della ventesima giornata della Serie A 21/22 Giornata di vigilia per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che domani ospiterà l’Inter allo stadio ‘Dall’Ara’ nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei rossoblu ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Bisogna imparare a convivere con questo virus, ma oggettivamente avete i giocatori contati. Qual è il messaggio dell’allenatore?Il nostro è un gruppo meraviglioso, ambizioso, positivo ma non mi aspettavo che tutta questa positività diventasse anche virale. La vita non si vive in assenza dei problemi, ma ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sinisainstampa alla vigilia di, match della ventesima giornata della Serie A 21/22 Giornata di vigilia per ildi Sinisache domani ospiterà l’allo stadio ‘Dall’Ara’ nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei rossoblu ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetastampa pre-. Ecco le sue parole. Bisogna imparare a convivere con questo virus, ma oggettivamente avete i giocatori contati. Qual è il messaggio dell’allenatore?Il nostro è un gruppo meraviglioso, ambizioso, positivo ma non mi aspettavo che tutta questa positività diventasse anche virale. La vita non si vive in assenza dei problemi, ma ...

