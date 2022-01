Bologna-Inter, Inzaghi in conferenza: “Sarà sfida complicata, guai a sottovalutare l’avversario. Covid? Situazione non bella” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter, match della ventesima giornata della Serie A 2021/2022 Domani l’Inter Sarà impegnata nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Cosa si aspetta da questa partita?Una sfida complicata. Il Bologna ha vinto 3-0 a Sassuolo su un campo tutt’altro che semplice. Conosciamo il valore dell’avversario e dell’allenatore. Dovremo fare una gara importante. Come ha ritrovato la squadra? Quanto è preoccupato ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Simoneinstampa alla vigilia di, match della ventesima giornata della Serie A 2021/2022 Domani l’impegnata nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022 contro ildi Sinisa Mihajlovic. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match instampa. Ecco le sue parole. Cosa si aspetta da questa partita?Una. Ilha vinto 3-0 a Sassuolo su un campo tutt’altro che semplice. Conosciamo il valore dele dell’allenatore. Dovremo fare una gara importante. Come ha ritrovato la squadra? Quanto è preoccupato ...

Advertising

GoalItalia : Bologna falcidiato dalle assenze contro l'Inter ?? Ma Mihajlovic non vuole alibi ?? - DiMarzio : #SerieA | @BfcOfficialPage decimato contro l'@Inter: sono 8 i giocatori positivi al #Covid - sportface2016 : +++#Bologna, #Medel, #Santander, #VanHooijdonk e #Vignato positivi al #COVID19 alla vigilia dell'Inter+++ - imepicbrozo77 : RT @FabioAlampi: #Inter senza Dzeko e Satriano, positivi al Covid, e con i soli Lautaro, Sanchez e Correa come attaccanti: pre allertati i… - xelagrillo : Io sarei per uno stop di alcune settimane si campionato per tutti. Ma per chi parla di fortuna Inter col Bologna,… -