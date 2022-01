Bollettino Lazio | 16 464 contagi +7 087 e 14 morti A Roma 7 764 casi D' Amato | ' Valutare l' obbligo vaccinale'

Advertising

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Bollettino Lazio: 16.464 contagi (+7.087) e 14 i decessi. A Roma 7.764 casi. D'Amato: «Valutare l'obbligo vaccinale» ht… - PoliticaNewsNow : Covid Lazio, il bollettino di oggi: 16.464 nuovi casi positivi - rotaruchristina : RT @ilmessaggeroit: Bollettino Lazio: 16.464 contagi (+7.087) e 14 i decessi. A Roma 7.764 casi. D'Amato: «Valutare l'obbligo vaccinale» ht… - Armandoann4 : RT @ilmessaggeroit: Bollettino Lazio: 16.464 contagi (+7.087) e 14 i decessi. A Roma 7.764 casi. D'Amato: «Valutare l'obbligo vaccinale» ht… - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Bollettino Lazio: 16.464 contagi (+7.087) e 14 i decessi. A Roma 7.764 casi. D'Amato: «Valutare l'obbligo vaccinale» ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lazio

del di oggi, 5 gennaio, 2021: 16.464 (+7.087) e 14 i morti. A 7.764 casi. L'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato, comunica i dati odierni: 'Oggi nelsu 32.839 tamponi molecolari e 77.458 tamponi antigenici per un totale di 110.297 tamponi, si registrano 16.464 nuovi casi positivi (+7.087), sono 14 i decessi ( - 2), 1.301 i ricoverati (+19), ...Covid deldi oggi, 5 gennaio, 2021: 16.464 contagi (+7.087) e 14 i morti. A Roma 7.764 casi. L'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato, comunica i dati ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Sono 189.109 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezi ...Un solo ricovero in sala rianimazione nelle ultime 24 ore in Sardegna, Umbria, Val d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. 8 in Lombardia, in netto calo rispetto ai giorni scorsi.