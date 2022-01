Bollette più care, ecco le rate: la metà si paga in dieci mesi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Caro-energia, per i clienti che non riescono a pagare le Bollette arriva la rateizzazione. Per calmierare in parte l?impennata dei prezzi di luce e gas il governo nella legge di Bilancio appena... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Caro-energia, per i clienti che non riescono are learriva laizzazione. Per calmierare in parte l?impennata dei prezzi di luce e gas il governo nella legge di Bilancio appena...

Ultime Notizie dalla rete : Bollette più Bollette più care, ecco le rate: la metà si paga in dieci mesi In base all'ultimo monitoraggio pubblicato della stessa autorità, nel settore elettrico nel 2020 erano disponibili 58 proposte più convenienti della maggior tutela, pari solo al 4% di quelle a ...

Al via in Italia la stagione dei saldi, Confcommercio: giro d'affari di 4,2 miliardi, +300 milioni sul 2021 ...in previsione di una contrazione delle vendite del 21% anche per l'impatto del caro - bollette e ... Gli sconti - emerge da un'analisi dell'Unc - sebbene più appetibili rispetto a quelli praticati nel ...

