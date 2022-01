BMW - Markus Deusing nuovo amministratore delegato di Alphabet

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dall'inizio del 2022, in precedenza Chief Commercial Officer, ha assunto la carica di Ceo diInternational, società di noleggio a lungo termine del gruppo BMW. Prenderà il posto di Marco Lessacher, che a sua volta assumerà la responsabilità delle attività di vendita globali di BMW Group Financial Services comeVice President Customer, Brand and Sales. Nella sua nuova posizione,agirà come il più alto rappresentante dia livello europeo e sarà responsabile dell'intera attività B2B, ovvero con le piccole e medie imprese e con i clienti aziendali internazionali. "Il settore è attualmente in un importante processo di cambiamento, che lo rende ancora più eccitante. Con un team forte e una strategia chiara, aiutiamo i nostri clienti a costruire ...