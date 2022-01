Blacklight | il trailer del nuovo thriller con star Liam Neeson

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Blacklight trailer

Movieplayer.it

Liam Neeson è il protagonista di, un nuovo thriller in arrivo l'11 febbraio nelle sale americane di cui online è stato condiviso un nuovo. Nel video si vede quello che accade quando un agente chiamato Travis ...Liam Neeson è il protagonista di, un nuovo thriller in arrivo l'11 febbraio nelle sale americane di cui online è stato condiviso un nuovo. Nel video si vede quello che accade quando un agente chiamato Travis ...Liam Neeson has been an action movie staple for many years, but at the beginning of 2021, he announced that he’d be retiring from the genre given his advanced age. A year later, we haven’t hit the ...L'attore Liam Neeson sarà il protagonista di Blacklight, un nuovo thriller di cui è stato diffuso il trailer in attesa del debutto nelle sale previsto per l'11 febbraio. Liam Neeson è il protagonista ...