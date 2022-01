Bimbo annegato: convalidato il fermo della mamma (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il giudice per le indagini preliminari Fernanda Iannone ha convalidato in serata il fermo di Adalgisa Gamba, la donna di 40 anni accusata dell'omicidio del figlio di due anni e mezzo avvenuto a Torre ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il giudice per le indagini preliminari Fernanda Iannone hain serata ildi Adalgisa Gamba, la donna di 40 anni accusata dell'omicidio del figlio di due anni e mezzo avvenuto a Torre ...

